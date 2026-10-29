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Grosseinsatz der Polizei in Metzgergasse
Streit in St. Galler Altstadt – eine Person verletzt

Grosseinsatz in der St.Galler Altstadt: In der Metzgergasse ist es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen, eine Person wurde verletzt. Die Polizei sperrte die Gasse komplett ab, der Einsatz dauerte bis nach Mitternacht.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Grosseinsatz der Polizei in der St. Galler Altstadt nach einem Streit. Eine Person wurde verletzt.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • In der St.Galler Metzgergasse gab es eine Auseinandersetzung
  • Eine Person wurde verletzt, die Polizei sperrte die Gasse
  • Der Einsatz lief nach Mitternacht weiter, Gefahr bestand nicht
Kestenhole Autor Blick Profilbild
Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

In der St.Galler Metzgergasse lief am Donnerstagabend ein grösserer Polizeieinsatz. Bei einer Auseinandersetzung wurde eine Person verletzt.

Die Stadtpolizei St.Gallen war mit mehreren Fahrzeugen in der Metzgergasse im Einsatz, die Gasse wurde komplett gesperrt.

Streit und verletzte Person

Laut Mediensprecherin Fabienne Schenk kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde. Zu den Hintergründen macht die Polizei noch keine Angaben.

Der Einsatz war nach Mitternacht weiterhin im Gang, genauere Informationen folgen am Freitagmorgen. Für die Bevölkerung bestand laut Polizei keine Gefahr.

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