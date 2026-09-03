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Grosseinsatz in Altenrhein SG
Ätzende Flüssigkeit läuft aus – Betrieb evakuiert

Am Donnerstagmorgen sind in einem Betrieb in Altenrhein rund 50 Liter einer ätzenden Flüssigkeit aus einem beschädigten Container ausgelaufen. Sämtliche Personen mussten evakuiert werden.
Publiziert: vor 57 Minuten
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Aktualisiert: vor 49 Minuten
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Aus einem Container war eine ätzende Flüssigkeit ausgetreten.
Foto: Kapo SG

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Altenrhein lief ätzende Flüssigkeit aus beschädigtem Container aus
  • Evakuierung des Gebäudes, keine Verletzten gemäss Rettungsdienst
  • Rund 50 Liter alkalische Flüssigkeit ausgelaufen und entsorgt
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Janine EnderliRedaktorin News

Kurz nach 6 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung, dass in einem Betrieb an der Werftstrasse in Altenrhein eine chemische Flüssigkeit aus einem sogenannten IBC-Container ausgelaufen sei.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen wurde der Container beim Transport beschädigt, worauf rund 50 Liter einer ätzenden alkalischen Flüssigkeit austraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der beschädigte Container bereits in einem Auffangbecken. Aufgrund der ätzenden Wirkung der Flüssigkeit wurden sämtliche anwesenden Personen vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert.

Der vorsorglich aufgebotene Rettungsdienst kontrollierte Personen vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die örtliche Feuerwehr und die Chemiewehr der Berufsfeuerwehr St.Gallen nahmen die ausgelaufene Flüssigkeit auf, reinigten den betroffenen Bereich und führten die Flüssigkeit anschliessend der fachgerechten Entsorgung zu. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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