Am Donnerstagmorgen sind in einem Betrieb in Altenrhein rund 50 Liter einer ätzenden Flüssigkeit aus einem beschädigten Container ausgelaufen. Sämtliche Personen mussten evakuiert werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Altenrhein lief ätzende Flüssigkeit aus beschädigtem Container aus

Evakuierung des Gebäudes, keine Verletzten gemäss Rettungsdienst

Rund 50 Liter alkalische Flüssigkeit ausgelaufen und entsorgt

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 6 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung, dass in einem Betrieb an der Werftstrasse in Altenrhein eine chemische Flüssigkeit aus einem sogenannten IBC-Container ausgelaufen sei.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen wurde der Container beim Transport beschädigt, worauf rund 50 Liter einer ätzenden alkalischen Flüssigkeit austraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der beschädigte Container bereits in einem Auffangbecken. Aufgrund der ätzenden Wirkung der Flüssigkeit wurden sämtliche anwesenden Personen vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert.

Der vorsorglich aufgebotene Rettungsdienst kontrollierte Personen vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die örtliche Feuerwehr und die Chemiewehr der Berufsfeuerwehr St.Gallen nahmen die ausgelaufene Flüssigkeit auf, reinigten den betroffenen Bereich und führten die Flüssigkeit anschliessend der fachgerechten Entsorgung zu. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.