Am Mittwochabend kam es in Rorschach zu einem Grosseinsatz der Polizei. Der Grund war ein mutmasslicher Einbrecher, der vor der Polizei flüchtete und anschliessend in den Bodensee sprang.

1/2 Am Rorschacher Hafen kam es zu einer grossen Suchaktion. Foto: Leserreporter

Janine Enderli Redaktorin News

Helikopter, Taucher und ein Grossaufgebot an Rettungskräften: Blick-Leserreporter berichten von einer grossen Suchaktion, die sich am Mittwochabend in Rorschach SG ereignet hat. Ein Video zeigt, wie die Retter am Hafen im Einsatz stehen.

Was ist passiert? Auf Anfrage erklärt die Kantonspolizei St. Gallen, dass am Mittwoch gegen 21 Uhr eine Meldung wegen eines potenziellen Einbruchs in einen Lieferwagen am Hafen gemeldet wurde. Als eine Patrouille an die Örtlichkeit ausrückte, konnten dort zwei Personen festgestellt werden, die auf die Beschreibung passten. Es handelte sich um zwei Asylbewerber, so Mediensprecher Hanspeter Krüsi.

Rega-Crew und Taucher im Einsatz

Einer der Täter ergriff die Flucht und sprang in den Bodensee. Weil der Mann zunächst nicht mehr auffindbar war, wurden eine Rega-Crew sowie Taucher alarmiert, erklärt Krüsi.

Glücklicherweise konnte sich der Asylbewerber selbstständig ans Ufer retten. Er wurde später bei seiner Unterkunft aufgegriffen. Der zweite Mann wurde schon am Einsatzort selbst angehalten.

Im Oktober 2024 kam es in Rorschach bereits zu mehreren Einbrüchen in Hafennähe. Ein Tiktok-Video zeigte, wie ein Bootsbesitzer zwei mutmassliche Einbrecher auf frischer Tat ertappte. Damals richteten sich die Taten vor allem gegen Boote.