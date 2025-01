Sieben Einbrüche in Rorschach SG

In einer Nacht

Zu den Einbrüchen kam es in Rorschach im Kanton St. Gallen. (Symbolbild) Foto: PIUS KOLLER

Von Donnerstagabend bis Freitagmorgen kam es in Rorschach gleich zu sieben Einbrüchen. Bei allen Einbrüchen schlug die Täterschaft Scheiben ein, um sich Zutritt zu den Gebäuden zu verschaffen.

In einer Bäckerei klauten die Täter diverse Getränke, am eingeschlagenen Fenster entstand ein Schaden von rund 1000 Franken. Später brachen die Unbekannten in einen Gastronomiebetrieb ein, wo sie Deliktsgut von noch unbekanntem Wert stahlen, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen.

Zum dritten Opfer wurde ein weiterer Gastronomiebetrieb. Auch dort zerstörte die Täterschaft die Scheibe, durchsuchte daraufhin das Gebäude und entwendete Deliktsgut. Das gleiche Vorgehen wandten die Täter in einem Restaurant an, wo sie die Küche sowie sämtliche Behältnisse durchsuchten.

Einbrecher finden leere Kasse vor

Beim Einschlagen eines Verkaufsladens blieben die Diebe erfolglos, hinterliessen jedoch einen Sachschaden an der Fensterscheibe in der Höhe von mehreren hundert Franken. Am Bahnhofplatz verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem Bistro und öffneten gewaltsam eine leere Kasse. Den Tatort verliessen sie daraufhin ohne Deliktsgut.

Zum letzten Opfer wurde ein Restaurant, bei dem die Täterschaft unter anderem die Kasse durchsuchte und noch unbekanntes Diebesgut entwendete. Die Kantonspolizei St. Gallen geht davon aus, dass es sich bei allen Einbrüchen um die gleiche Täterschaft handelt.