Seit Freitag ist es in Rorschach SG zu mehreren Einbruchdiebstählen in Boote gekommen. Nun zeigt ein Video auf Tiktok, wie sich ein Bootsbesitzer gegen die mutmasslichen Einbrecher wehrt.

Nach Diebstahlsserie in Rorschach auf frischer Tat ertappt

Kurz zusammengefasst Einbruchdiebstähle am Hafen von Rorschach SG

Bootsbesitzer erwischt Täter auf frischer Tat, Video kursiert auf Tiktok

Täter flüchten nach Aufforderung zum Aufräumen des Bootes

Acht Einbruchdiebstähle zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag

Acht Einbruchdiebstähle zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag

Polizei nimmt drei Verdächtige in der Nacht auf Sonntag fest

Janine Enderli Redaktorin News

Turbulentes Wochenende in Rorschach SG: Am Hafen des Bodenseestädtchens haben sich seit Freitag mehrere Einbruchdiebstähle ereignet. Dies schreibt die St. Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung.

«In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag ist es zu insgesamt acht Einbruchdiebstählen in Motor- und Segelboote gekommen.» Gewaltsam verschafften sich die Täter Zutritt zu den Booten und entwendeten verschiedene Gegenstände, heisst es in dem Communiqué.

Am Samstagnachmittag erwischte ein Bootsbesitzer die Diebe auf frischer Tat. Er fand sie schlafend auf seinem Boot vor. Beim Anblick des Besitzers ergriffen die drei unbekannten Personen die Flucht, schreibt die Kantonspolizei weiter. Ein Video, das derzeit auf Tiktok kursiert, scheint die Reaktion des Bootsbesitzers und die anschliessende Flucht der Einbrecher zu zeigen.

«Aufräumen! Du räumst diese Scheisse auf!»

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Bootsbesitzer die mutmasslichen Täter anschreit und sie zum Aufräumen des Schiffsinneren auffordert. «Aufräumen! Du räumst diese Scheisse auf!», schreit er. Während sich der Besitzer im hinteren Teil des Bootes ein Bild der Schäden macht und einen der Diebe weiter anschreit, öffnet sich im vorderen Teil eine Luke.

Ein zweiter Eindringling klettert heraus und ergreift die Flucht. Der Besitzer nimmt sofort die Verfolgung auf und versucht, den jungen Mann zu schnappen. Ohne Erfolg.

Festnahme in der Nacht auf Sonntag

In der Nacht auf Sonntag patrouillierte die St. Galler Polizei aufgrund der Diebstähle den Rorschacher Hafen – und erwischte um zwei Uhr morgens prompt drei Personen in einem Boot. Sie wurden zu weiteren Abklärungen vorläufig festgenommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Algerier im Alter von 16 und 28 Jahren und einen 16-jährigen Marokkaner.

Auf Anfrage des Nachrichtenportals «20 Minuten» gibt die Kantonspolizei St. Gallen an, dass noch nicht abschliessend geklärt sei, ob es sich bei den festgenommenen Personen um die Einbrecher handelt. Die Polizei habe Kenntnis von einem kursierenden Video. Weitere Ermittlungen sollen nun klären, ob es sich bei den Verhafteten vom Sonntag und den Einbrechern vom Samstag um dieselben Personen handelt.