Nach einem Einbruch in ein Schwimmbad in Goldach SG und einem versuchten Automatenaufbruch hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag drei Schweizer im Alter von 15 und 18 Jahren festgenommen. Eine flüchtige Person stellte Polizeihündin Viva.

Darum gehts In Goldach SG brach nachts jemand in ein Schwimmbad ein

Der Sachschaden beträgt dort rund 2000 Franken

Drei Schweizer (15/18) wurden beim Automatenaufbruch gefasst

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tierische Unterstützung für die Beamten im Kanton St. Gallen. Eine Täterschaft verschaffte sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt zu einem Schwimmbad in Goldach SG. Dazu schlug sie unter anderem eine Glasscheibe ein. Anschliessend durchsuchte sie die Räumlichkeiten und verliess das Gelände wieder. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Franken. Ob und was gestohlen wurde, wird derzeit noch abgeklärt. Kurz nach 1 Uhr meldete eine Auskunftsperson den Einbruch der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen.

Wenig später, kurz vor 1.30 Uhr, erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen eine weitere Meldung. Eine Auskunftsperson berichtete, dass drei Personen in der Nähe des Schwimmbads versuchten, einen Automaten aufzubrechen. Die ausgerückten Patrouillen sichteten bei der Anfahrt die drei Personen, die sich vom Automaten entfernten und zu flüchten versuchten.

Polizeihündin Viva stellt flüchtigen Schweizer

Kurze Zeit später konnten ein 15-jähriger Schweizer und ein 18-jähriger Schweizer angehalten und kontrolliert werden. Die dritte Person war weiterhin flüchtig. Mithilfe der vierjährigen Rottweiler-Polizeihündin Viva konnte die flüchtige Person jedoch gefunden und gestellt werden, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Auch bei dieser dritten Person handelte es sich um einen 18-jährigen Schweizer. Alle Jugendlichen wurden festgenommen. Am Automaten entstand Sachschaden von rund 5000 Franken.

Die drei Schweizer werden beschuldigt, mit dem Einbruch in das Schwimmbad sowie dem versuchten Aufbruch des Automaten in Verbindung zu stehen. Die Kantonspolizei St. Gallen führt unter der Leitung der Jugendanwaltschaft beziehungsweise der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die weiteren Ermittlungen.