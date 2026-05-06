Blitz zerstört zwei Häuser, einen Bus und Autos

Am Dienstagabend hat ein Blitzeinschlag in St. Gallen erheblichen Sachschaden verursacht. Zwei Liegenschaften, ein Bus sowie zwei Autos wurden dabei beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Blitz zerstört Tanne in St. Gallen, beschädigt Gebäude und Fahrzeuge

Ein Bus musste abgeschleppt werden, Steuergeräte vermutlich durch Blitz defekt

Hoher Sachschaden, genaue Höhe noch unbekannt, keine Verletzten

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr schlug während eines Unwetters ein Blitz in eine grosse Tanne an der Oberhofstettenstrasse ein. Der Baum zerbarst, wodurch Dächer und Fenster bei zwei Liegenschaften durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt wurden.

Weiter entstand an zwei Autos und einem Bus Sachschaden. Der Bus war nicht mehr fahrbar, da vermutlich durch den Blitzeinschlag die Steuergeräte defekt gingen.

Er musste abgeschleppt werden. Zudem kam es bei einigen Liegenschaften zu Stromausfällen. Personen wurden keine verletzt. Insgesamt entstand hoher Sachschaden, welcher noch nicht beziffert werden kann.