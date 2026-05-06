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Gewitter über St. Gallen
Blitz zerstört zwei Häuser, einen Bus und Autos

Am Dienstagabend hat ein Blitzeinschlag in St. Gallen erheblichen Sachschaden verursacht. Zwei Liegenschaften, ein Bus sowie zwei Autos wurden dabei beschädigt. Verletzt wurde niemand.
Publiziert: 06.05.2026 um 14:15 Uhr
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Aktualisiert: 06.05.2026 um 16:08 Uhr
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An einem Bus stand nach einem Unwetter in St. Gallen Sachschaden.
Foto: Stapo St. Gallen

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Blitz zerstört Tanne in St. Gallen, beschädigt Gebäude und Fahrzeuge
  • Ein Bus musste abgeschleppt werden, Steuergeräte vermutlich durch Blitz defekt
  • Hoher Sachschaden, genaue Höhe noch unbekannt, keine Verletzten
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Janine EnderliRedaktorin News

Am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr schlug während eines Unwetters ein Blitz in eine grosse Tanne an der Oberhofstettenstrasse ein. Der Baum zerbarst, wodurch Dächer und Fenster bei zwei Liegenschaften durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt wurden.

Weiter entstand an zwei Autos und einem Bus Sachschaden. Der Bus war nicht mehr fahrbar, da vermutlich durch den Blitzeinschlag die Steuergeräte defekt gingen.

Er musste abgeschleppt werden. Zudem kam es bei einigen Liegenschaften zu Stromausfällen. Personen wurden keine verletzt. Insgesamt entstand hoher Sachschaden, welcher noch nicht beziffert werden kann.

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