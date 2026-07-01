Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Peter Nüesch war seit 2022 Kantonsrat

Er engagierte sich für Landwirtschaft, Kantonsfinanzen und Verkehrslösungen

FDP Kanton St. Gallen verabschiedet sich emotional

Marian Nadler Redaktor News

Bereits seit 2007 war Peter Nüesch (†47) Vorstandsmitglied der FDP Widnau SG sowie seit 2021 Präsident der FDP Rheintal. Von 2013 bis Anfang 2026 war er zudem Präsident des St. Galler Bauernverbands. 2022 folgte die Wahl in den Kantonsrat, dem er bis zuletzt angehörte.

Als Kantonsrat war Peter Nüesch Mitglied von 13 vorberatenden Kommissionen und reichte insgesamt fünf Vorstösse ein. Als Meisterlandwirt engagierte er sich vor allem für gute, unternehmerische Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft, aber auch für stabile Kantonsfinanzen, gute Verkehrslösungen und weitere Anliegen.

«Peter Nüesch brachte nicht nur Kompetenz und Engagement in Partei, Fraktion und Parlament ein, sondern auch seine umgängliche Art, seinen Humor und seine Geselligkeit. Die FDP verliert mit Peter Nüesch einen bodenständigen, herzlichen Menschen und gewissenhaften Schaffer. Wir werden Peter in bester Erinnerung halten und sind mit unseren Gedanken bei der Trauerfamilie», schreibt die Geschäftsstelle der FDP Kanton St. Gallen in einer Medienmitteilung.