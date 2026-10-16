Ein Bauer meldete am Dienstag ein Schaf als vermisst. Die Stadtpolizei veröffentlichte daraufhin einen Zeugenaufruf. Am Donnerstagabend wurde das Tier wohlauf aufgefunden.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstag, 13. Oktober 2026, meldete ein Bauer der Stadtpolizei St. Gallen, dass er ein Schaf vermisse. Da unklar war, was mit dem Tier geschehen war, veröffentlichte die Stadtpolizei einen Zeugenaufruf.

Am Donnerstagabend, 15. Oktober 2026, konnte der Bauer das sogenannte Engadinerschaf in einem Wald in der Umgebung der Rietstrasse auffinden.

Das trächtige Tier dürfte sich von der Herde getrennt und im Wald innerhalb des Geheges versteckt haben. Dort hat es ein gesundes Lamm geboren. Beide Tiere sind wohlauf und konnten vom Bauern zurück zum Hof gebracht werden.