Diese Woche hat die Kantonspolizei St.Gallen mehrere Meldungen zu Einbrüchen oder Einbruchversuchen erhalten. Bei den Einbrüchen wurden Tresore aufgebrochen und in Geschäftsliegenschaften, Autogaragen oder Einfamilienhäuser eingebrochen.

Janine Enderli Redaktorin News

Diese Woche verzeichnete die Kantonspolizei St. Gallen mehrere Einbrüche und Einbruchversuche im ganzen Kanton. Dabei wurden Tresore aufgebrochen und Geschäftsliegenschaften, Autogaragen sowie Einfamilienhäuser zum Ziel der Täter.

St.Gallen: Am Montag wurde einer Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen kurz nach 2.30 Uhr ein Einbruch in ein Geschäft an der Vadianstrasse gemeldet. Eine unbekannte Täterschaft schlug zwischen Samstag und Montag mit einem Gegenstand die Scheibe zum Geschäft ein und stahl daraus diverse Elektronikgeräte von noch unbekanntem Wert. Es entstand Sachschaden.

Am Montag wurde einer Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen kurz nach 2.30 Uhr ein Einbruch in ein Geschäft an der Vadianstrasse gemeldet. Eine unbekannte Täterschaft schlug zwischen Samstag und Montag mit einem Gegenstand die Scheibe zum Geschäft ein und stahl daraus diverse Elektronikgeräte von noch unbekanntem Wert. Es entstand Sachschaden. Goldach: Montag (21.09.2026), Meldung von einem Einbruch in ein Restaurant an der Blumenfeldstrasse. Eine unbekannte Täterschaft hebelte zwischen Freitag und Montag die Tür zum Restaurant auf und stahl aus der Kasse mehrere hundert Franken.

Montag (21.09.2026), Meldung von einem Einbruch in ein Restaurant an der Blumenfeldstrasse. Eine unbekannte Täterschaft hebelte zwischen Freitag und Montag die Tür zum Restaurant auf und stahl aus der Kasse mehrere hundert Franken. Niederuzwil: Dienstag (22.09.2026), Meldung von einem Einbruch in ein Jugendheim im Kobel. Eine unbekannte Täterschaft hatte zwischen Sonntag und Dienstag die Fensterscheiben zum Gebäude eingeschlagen und daraus diverse Gegenstände, darunter Werkzeuge, im Wert von rund 1000 Franken gestohlen.

Dienstag (22.09.2026), Meldung von einem Einbruch in ein Jugendheim im Kobel. Eine unbekannte Täterschaft hatte zwischen Sonntag und Dienstag die Fensterscheiben zum Gebäude eingeschlagen und daraus diverse Gegenstände, darunter Werkzeuge, im Wert von rund 1000 Franken gestohlen. Berneck: Dienstag (22.09.2026), Meldung von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wäselistrasse. Die unbekannte Täterschaft bohrte zwischen Sonntag und Dienstag ein Fenster auf und stahl diverse Wertgegenstände von noch unbekanntem Wert.

Dienstag (22.09.2026), Meldung von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wäselistrasse. Die unbekannte Täterschaft bohrte zwischen Sonntag und Dienstag ein Fenster auf und stahl diverse Wertgegenstände von noch unbekanntem Wert. Wil: Mittwoch (23.09.2026), kurz nach 1 Uhr, Meldung von verdächtigen Personen bei einer Autogarage an der Ringstrasse. Vor Ort konnte die Kantonspolizei St.Gallen einen 23-jährigen Franzosen anhalten und festnehmen. Er wird beschuldigt, versucht zu haben in die Garage einzubrechen.

Mittwoch (23.09.2026), kurz nach 1 Uhr, Meldung von verdächtigen Personen bei einer Autogarage an der Ringstrasse. Vor Ort konnte die Kantonspolizei St.Gallen einen 23-jährigen Franzosen anhalten und festnehmen. Er wird beschuldigt, versucht zu haben in die Garage einzubrechen. Wil: Mittwoch (23.09.2026), Meldung von einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Unteren Bahnhofstrasse. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich zwischen Montag und Mittwoch Zutritt zum Haus und brach im Keller ein Abteil auf. Dort stahl sie ein E-Bike im Wert von mehreren Tausend Franken.

Mittwoch (23.09.2026), Meldung von einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Unteren Bahnhofstrasse. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich zwischen Montag und Mittwoch Zutritt zum Haus und brach im Keller ein Abteil auf. Dort stahl sie ein E-Bike im Wert von mehreren Tausend Franken. Schwarzenbach: Mittwoch (23.09.2026), Meldung von einem Einbruch in eine Werkstatt in der Industrie. Die unbekannte Täterschaft brach zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Vorhängeschloss auf und stahl Werkzeuge im Wert von rund 50'000 Franken.

Mittwoch (23.09.2026), Meldung von einem Einbruch in eine Werkstatt in der Industrie. Die unbekannte Täterschaft brach zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Vorhängeschloss auf und stahl Werkzeuge im Wert von rund 50'000 Franken. Schänis: Mittwoch (23.09.2026), Meldung von einem Einbruch in ein Geschäft an der Biltnerstrasse. Die unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Montag auf Dienstag den Zaun zum abgesperrten Aussenbereich gewaltsam auf und stahl diverse Gegenstände im Wert von rund 25'000 Franken.

Mittwoch (23.09.2026), Meldung von einem Einbruch in ein Geschäft an der Biltnerstrasse. Die unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Montag auf Dienstag den Zaun zum abgesperrten Aussenbereich gewaltsam auf und stahl diverse Gegenstände im Wert von rund 25'000 Franken. Gossau: Donnerstag (24.09.2026), Meldung von einem Einbruch in eine Firma an der Moosburgstrasse. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Mittwochabend zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr über eine Tür gewaltsam Zugang zum Gebäude. Daraus stahl sie Hartmetall und Kupfer.

Donnerstag (24.09.2026), Meldung von einem Einbruch in eine Firma an der Moosburgstrasse. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Mittwochabend zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr über eine Tür gewaltsam Zugang zum Gebäude. Daraus stahl sie Hartmetall und Kupfer. Benken: Donnerstag (24.09.2026), Meldung von einem Einbruch in ein Geschäft an der Neubruchstrasse. Zwischen Mittwoch (23.09.2026) und Donnerstag (24.09.2026) brach eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in den Betrieb ein und versuchte dort, mehrere Tresore aufzubrechen. Nur bei einem Tresor gelang das. Die Höhe der Beute ist noch unbekannt. Laut einer Blick-Leserin soll es sich bei dem betroffenen Geschäft um eine Bäckerei handeln. «Es waren etliche Polizisten vor Ort», schildert sie die Lage. Ein Einkauf mit Bargeld sei nicht möglich gewesen.

Donnerstag (24.09.2026), Meldung von einem Einbruch in ein Geschäft an der Neubruchstrasse. Zwischen Mittwoch (23.09.2026) und Donnerstag (24.09.2026) brach eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in den Betrieb ein und versuchte dort, mehrere Tresore aufzubrechen. Nur bei einem Tresor gelang das. Die Höhe der Beute ist noch unbekannt. Laut einer Blick-Leserin soll es sich bei dem betroffenen Geschäft um eine Bäckerei handeln. «Es waren etliche Polizisten vor Ort», schildert sie die Lage. Ein Einkauf mit Bargeld sei nicht möglich gewesen. Berneck: Donnerstag (24.09.2026), Meldung von einem Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Hinterburgstrasse. Zwischen 15:45 Uhr und 17:30 Uhr begab sich eine unbekannte Täterschaft unbemerkt in das Haus. Dort stahl sie einen Tresor, in welchem Wertgegenstände von mehreren Zehntausend Franken enthalten waren.

Donnerstag (24.09.2026), Meldung von einem Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Hinterburgstrasse. Zwischen 15:45 Uhr und 17:30 Uhr begab sich eine unbekannte Täterschaft unbemerkt in das Haus. Dort stahl sie einen Tresor, in welchem Wertgegenstände von mehreren Zehntausend Franken enthalten waren. Wil: Freitag (25.09.2026), kurz nach 1 Uhr, Meldung von verdächtigen Personen bei einer Autogarage an der St.Gallerstrasse. Als die aufgebotenen Patrouillen vor Ort eintrafen, konnte eine eingeschlagene Scheibe festgestellt werden. Zudem wurden diverse Behältnisse in der Garage durchsucht. Die Täterschaft war nicht mehr vor Ort, gestohlen wurde nichts. Es entstand Sachschaden.

Nur in einem Fall konnte die Kantonspolizei St. Gallen bislang eine Täterschaft festnehmen. In den weiteren Fällen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.