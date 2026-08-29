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St. Gallen
Altenrhein: Patrouille Suisse zeigt spektakuläre Flugshow
«Genial, der Hammer!»
Patrouille Suisse zeigt spektakuläre Flugshow
Der Flughafen St.Gallen-Altenrhein feiert sein 100-jähriges Jubiläum. An so einem Event darf die Patrouille Suisse natürlich nicht fehlen.
Publiziert: 19:31 Uhr
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