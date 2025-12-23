DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Studie von Boeing: Deshalb sind Flugzeugsitze oft blau
Aus einem einfachen Grund
Deshalb sind Flugzeugsitze oft blau
In vielen Flugzeugen sind Sitze und das Interieur blau – aber warum ist das eigentlich so?
Publiziert: 18:30 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Mehr zum Thema Fliegen
0:50
Am Flughafen Zürich
So funktionieren die neuen CT-Scanner
1:07
Kurz nach Boarding
Influencer gehen sich an die Gurgel
1:28
Flight Attendant erklärt
Das passiert, wenn ein Flug-Passagier stirbt
0:45
Wegwurf oder Reinigung?
Das geschieht nach dem Flug mit Kissen und Co.
3:29
«Komplett neue Kabinen»
So sieht der erste A350 der Swiss von innen aus
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen