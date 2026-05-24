Unfall im Wihalden-Tunnel bei Bazenheid SG: Eine Frau geriet am Sonntag auf die Gegenfahrbahn. Insgesamt drei Fahrzeuge kolldierten miteinander – eine 29-jährige Frau wurde schwer verletzt – ein Kleinkind und zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unfall im Wihalden-Tunnel bei Bazenheid SG mit drei Autos am Sonntag

Eine 28-Jährige kollidierte frontal; mehrere Verletzte, darunter ein Kleinkind

Umfahrung Bazenheid gesperrt, Verkehr durch Bazenheid umgeleitet

Janine Enderli Redaktorin News

Am Sonntagmittag hat sich im Wihalden-Tunnel der Umfahrung Bazenheid SG ein Unfall mit drei beteiligten Autos ereignet. Das Auto einer 28-jährigen Frau ist aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, dort seitlich gegen ein entgegenkommendes Auto und schliesslich frontal gegen ein weiteres entgegenkommendes Auto geprallt.

Die 28-jährige Frau fuhr kurz nach 11 Uhr mit ihrem Auto auf der H16 Umfahrung Bazenheid in Richtung Wil.

Kleinkind verletzt

Die 28-jährige Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein in ihrem Auto mitfahrendes 2-jähriges Kleinkind wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Im zweiten Auto wurde ein 59-jähriger Autofahrer leicht verletzt, musste jedoch nicht in Spitalpflege gebracht werden. Ebenfalls leicht verletzt wurde seine 45-jährige Mitfahrerin. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die 29-jährige Fahrerin vom dritten Auto wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ebenfalls ins Spital.

Die Umfahrung Bazenheid musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Bazenheid umgeleitet. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen sowie mehrere Rettungswagen und ein Notarzt. Die Kantonspolizei St. Gallen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang und zur Unfallursache aufgenommen.