In einem Wohnblock mit 36 Alterswohnungen brach in der Nacht auf Sonntag ein Feuer aus. In der betroffenen Wohnung fand die Feuerwehr eine Leiche. Beim Quartiersverein ist man schockiert.

25 Personen evakuiert und für die Nacht in Turnhalle untergebracht

Grosseinsatz in Gossau SG: Am Samstagabend brach in einer Wohnung im sechsten Stockwerk eines 13-stöckigen Hochhauses an der Witenwisstrasse ein Feuer aus. Das Gebäude mit 36 Alterswohnungen wurde evakuiert, wie ein Polizeisprecher gegenüber Blick bestätigte.

In der Brandwohnung stiessen die Einsatzkräfte auf eine leblose Person, wie die Polizei später in der Nacht in einer Mitteilung schreibt. Nach Blick-Informationen handelt es sich bei der verstorbenen Person um eine Frau (†63). Die Todesursache werde untersucht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei dicker Rauch aus den Fenstern der Wohnung gedrungen, heisst es weiter.

25 Personen seien aus dem Gebäude evakuiert und in einer nahegelegenen Turnhalle provisorisch untergebracht worden. Nicht alle Wohnungen seien bewohnt gewesen, so ein Polizeisprecher weiter.

Brandursache unklar

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Neben der Brandwohnung wurde auch die Wohnungen unterhalb und oberhalb in Mitleidenschaft gezogen. Ein Leserreporter hatte dem Blick in der Nacht geschrieben, dass das Feuer von einem Küchenbrand ausging. Wo genau der Brand ausgebrochen war, konnte die Polizei aber zunächst nicht bestätigen. Die Brandursache wird untersucht.

Im Einsatz stand ein Grossaufgebot von Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung dauerten die verschiedenen Arbeiten vor Ort weiter an. Die Kantonspolizei St. Gallen wird im Verlauf des Sonntags detaillierter zum Brand berichten.

Quartiersvereinspräsident ist geschockt

Frank Ebnöther (48) ist Präsident des Quartiervereins Hirschberg in Gossau SG. Er versucht nun herauszufinden, wie die Betroffenen bestmöglich unterstützt werden können.

«Es ist sehr aufwühlend», sagt er zu Blick. Er macht sich Gedanken über die Bewohnerinnen und Bewohner. «Haben sie alles? Braucht es Essen oder Kleidung?» Auch, dass eine Person verstorben ist, umtreibt ihn. Wer es ist, weiss er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

In seiner Amtszeit sei so etwas definitiv noch nicht passiert, fügt Ebnöther hinzu. Seit bald 50 Jahren lebt er in dem Quartier. «Wir haben schon einiges erlebt, so etwas Grosses hatten wir aber noch nie. Es ist sehr emotional.»