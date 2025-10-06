DE
Jöö-Moment in der Ostschweiz
Löwenbaby im Zoo in Gossau SG geboren

Im Walter Zoo in Gossau SG wurde am Mittwoch ein Löwenbaby geboren. Dem Jungtier geht es gut. Der Name steht jedoch noch nicht fest.
Im Walter Zoo in Gossau SG kam am Mittwoch ein Löwenbaby zur Welt.
Foto: Walter Zoo / Patrick Stricker
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Am Mittwoch ist im Walter Zoo in Gossau SG ein Löwenbaby zur Welt gekommen. Das Jungtier sei wohlauf, schrieb der Zoo in einer Mitteilung.

Das Geschlecht des Löwenbabys steht noch nicht fest. Mit der Entwicklung des Nachwuchses zeigt sich das Zoo-Team gemäss Mitteilung bisher jedoch sehr zufrieden.

Der Nördliche Löwe sei in der Natur zunehmend bedroht und nördlich der Sahara ausgestorben, schrieb der Zoo weiter. Die Geburt im Walter Zoo sei Teil eines europäischen Erhaltungszuchtprogramms.

