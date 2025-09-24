Vermisste Frau (†78) tot in Gossau SG aufgefunden

Am frühen Mittwochmorgen erhielt die Stadtpolizei St. Gallen die Meldung über eine vermisste Frau. Am Nachmittag wurde die Vermisste tot aufgefunden.

1/2 In St.Gallen wurde eine 78-jährige Frau vermisst. Foto: Keystone/dpa

Angela Rosser Journalistin News

Eine Seniorin war am frühen Mittwochmorgen in St. Gallen als vermisst gemeldet worden. Die Meldung ging bei der Stadtpolizei St. Gallen kurz vor 3.30 Uhr ein, heisst es in einer Mitteilung. Ihr Zuhause hatte sie am Dienstagabend gegen 23 Uhr verlassen.

Umgehend leitete die Polizei eine grossangelegte Suchaktion ein. Laut der Stadtpolizei St. Gallen wurden neben zahlreichen Einsatzkräften auch Spürhunde und Drohnen beider Polizeikorps mobilisiert. Hinweise deuteten darauf hin, dass sich die Vermisste im Gebiet zwischen St. Gallen Winkeln und Gossau aufhalten könnte.

Frau tot aufgefunden

Am Nachmittag intensivierte die Kantonspolizei die Suche im Bereich Vorderrainstrasse mit über 30 Einsatzkräften, unterstützt von der Polizeidienstkompanie des Zivilschutzes und Mitarbeitenden der Stadtpolizei.

Die Suche endete schliesslich tragisch: Kurz nach 14 Uhr wurde die Frau tot im Neurüdlenbach aufgefunden. Die genauen Umstände werden durch die Kantonspolizei St. Gallen weiter abgeklärt.