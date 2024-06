Am späten Sonntagabend kommt es in Heerbrugg SG zu einem Handgemenge zwischen einem Algerier und einem Mann. Der Nordafrikaner hatte sein Opfer mit diebischen Hintergedanken angesprochen.

Algerier (15) verletzt Mann (58) bei Entreissdiebstahl in Heerbrugg SG

Algerier (15) verletzt Mann (58) bei Entreissdiebstahl in Heerbrugg SG

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Der Algerier liess sich vom Diebstahl nicht abhalten. Er wurde von Kantonspolizisten festgenommen. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntag, um 23.50 Uhr, ist es auf der Bahnhofstrasse zu einem Entreissdiebstahl gekommen. Einem Mann (58) wurden durch eine zunächst unbekannte Person Gegenstände gestohlen. Später konnte ein Algerier (15) festgenommen werden. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Was war konkret passiert? Der Übeltäter war an sein Opfer herangetreten und sprach ihn an. Daraufhin versuchte der Nordafrikaner, dem 58-Jährigen die Uhr vom Handgelenk zu reissen.

Der Mann wehrte sich körperlich, woraufhin beide zu Boden stürzten. Der 58-Jährige wurde dabei verletzt.

Algerier (15) angezeigt

Schliesslich gelang es dem Dieb, die Uhr sowie ein Mobiltelefon zu stehlen. Er flüchtete zu Fuss.

Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte kurze Zeit später die tatverdächtige Person, ein Asylbewerber aus Algerien, angetroffen werden. Er wurde von der Kantonspolizei St. Gallen festgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Das Migrationsamt des Kantons St. Gallen prüft ausländerrechtliche Massnahmen.