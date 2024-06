Am Mittwochnachmittag wurde an der Schoretshuebstrasse ein verletzter Hund aufgefunden. Aufgrund der Verletzungen musste er eingeschläfert werden. Die Stadtpolizei St. Gallen sucht Zeugen.

Was geschah mit dem verletzten Border Collie in St. Gallen?

Der Hund lag verletzt auf der Strasse.

Denis Molnar Journalist

Am Mittwoch um 15.30 Uhr erhielt die Stadtpolizei die Meldung, dass an der Schoretshuebstrasse in St. Gallen ein verletzter Hund liege. Die Patrouille brachte das Tier in eine Tierarztpraxis, in welcher er aufgrund der schweren Verletzungen eingeschläfert werden musste. Die Hintergründe zum Vorfall sind unklar. Gemäss aktuellen Erkenntnissen könnte es sich um einen Unfall mit einem Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer Angaben zum Vorfall oder dem Hund – einem Border Collie – machen kann, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei St. Gallen zu melden. Hinweise werden unter +41 71 224 60 00 entgegengenommen.