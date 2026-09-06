Am Freitag ist an der St. Josefen-Strasse in St. Gallen ein verletzter E-Bike-Fahrer aufgefunden worden. Er trug einen Verband um den Kopf, konnte sich jedoch an nichts mehr erinnern. Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 25-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt in St.Gallen, Unfallhergang unklar

Fahrer trug Kopfverband, konnte sich an nichts erinnern

Zeugenaufruf: Hinweise unter 071 224 60 00 gesucht

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitag meldete ein Passant um 15 Uhr einen verletzten E-Bike-Fahrer auf dem Trottoir an der St. Josefen-Strasse, Höhe Verzweigung Linienstrasse, in St. Gallen. Der 25-Jährige hatte diverse Schürfwunden und trug einen Verband um den Kopf, wie die Stadtpolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Der Velofahrer konnte sich jedoch an nichts mehr erinnern. Zur Kontrolle wurde er durch die Rettung ins Spital gebracht. Zurzeit ist unklar, ob es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug gekommen ist oder der Mann selbst gestürzt ist. Ebenso ist nicht bekannt, wo und wann sich der Unfall genau ereignet hat. Die Stadtpolizei St. Gallen sucht Zeugen.

Wer Angaben zum Unfallhergang, Unfallort, Zeitpunkt sowie möglichen beteiligten Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei zu melden. Zudem werden jene Personen gesucht, die dem E-Bike-Fahrer den Kopfverband angelegt haben. Hinweise werden unter 071 224 60 00 entgegengenommen.