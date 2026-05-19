In St. Gallen brannte in der Nacht auf Dienstag ein Mehrfamilienhaus an der Heiligkreuzstrasse komplett aus. Neun Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Zwei weitere Bewohner werden noch vermisst. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mehrfamilienhaus in St. Gallen brennt aus, neun Verletzte, zwei Vermisste

Gebäude stürzte während Löscharbeiten ein, Brandursache noch unbekannt

80 Feuerwehrleute im Einsatz, Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Franken

Daniel Macher Redaktor News

An der Heiligkreuzstrasse in St. Gallen ist in der Nacht auf Dienstag ein Mehrfamilienhaus vollständig ausgebrannt. Wie Mediensprecher Simon Anderhalden mitteilt, ging die Meldung kurz nach 3.30 Uhr bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale ein.

Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf ein Mehrfamilienhaus im Vollbrand. Insgesamt befanden sich 19 Bewohnende im Gebäude. Neun Personen wurden verletzt, darunter zwei schwer. Sieben weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Sämtliche Verletzten wurden ins Spital gebracht.

Zwei Personen gelten derzeit noch als vermisst. Die Behörden klären aktuell deren Aufenthaltsort ab.

Brandursache noch unklar

Während den Löscharbeiten stürzte das Gebäude weitgehend ein. Der Einsatz dauert weiterhin an. Rund um das Quartier kommt es zu erheblichen Einschränkungen und Umleitungen.

Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken. Im Einsatz stehen verschiedene Patrouillen und Fachdienste der Stadtpolizei sowie der Kantonspolizei St. Gallen, rund 80 Angehörige der Feuerwehr, mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie weitere Einsatzkräfte des Sanitätswesens.

Die Brandursache ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen werden durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen im Auftrag der Staatsanwaltschaft geführt.