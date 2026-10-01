E-Bike-Fahrer (†74) verstorben

Am Samstagnachmittag kam es in Niederbüren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Velo und einem Auto. Der 74-jährige Velofahrer wurde schwer verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht. Nun ist er seinen Verletzungen erlegen.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 16.15 Uhr fuhr ein 74-jähriger Mann am Samstag mit seinem E-Bike in Richtung Niederbüren SG. Zur gleichen Zeit fuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Moosstrasse in die Kreuzung und beabsichtigte ebenfalls in Richtung Niederbüren zu fahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Velo und dem Auto. Durch die Kollision stürzte der 74-jährige Velofahrer zu Boden und wurde schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt.

Am Donnerstag teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit, dass der 74-jährige Mann seinen Verletzungen erlegen ist.