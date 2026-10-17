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Racer im Visier
Die St. Galler Polizei schickt Drohnen los

Auf Schweizer Passstrassen droht Verkehrssündern neu Gefahr aus der Luft. Die Kantonspolizei St. Gallen geht jetzt mit Drohnen gezielt gegen Raser und Drängler vor.
Publiziert: vor 3 Minuten
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