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Drohnen-Jagd auf Passstrassen: St. Galler Polizei greift durch
Racer im Visier
Die St. Galler Polizei schickt Drohnen los
Auf Schweizer Passstrassen droht Verkehrssündern neu Gefahr aus der Luft. Die Kantonspolizei St. Gallen geht jetzt mit Drohnen gezielt gegen Raser und Drängler vor.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Iryna Poddubna
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