Am Montagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Velo und einem Lastwagen gekommen. Ein 78-jähriger Velofahrer wurde lebensbedrohlich verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort, anschliessend wurde er von der Rega ins Spital geflogen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz vor 15 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen am Montag die Meldung von einem Verkehrsunfall an der Haagerstrasse. Ein 78-jähriger Mann war zuvor mit seinem Velo entlang des Werdenberger Binnenkanals von Buchs SG in Richtung Haag SG unterwegs.

Gleichzeitig fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Lastwagen auf der Haagerstrasse ebenfalls von Buchs in Richtung Haag. Im Verzweigungsbereich der beiden Strassen kam es zur Kollision zwischen dem Lastwagen und dem Velo. Der 78-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Anschliessend wurde er von der Rega ins Spital geflogen.

Unfallhergang wird untersucht

Die Umstände, die zum Unfall führten, werden durch die Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt. Die Haagerstrasse musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, die zuständige Feuerwehr mit sieben Angehörigen, der Rettungsdienst mit vier Mitarbeitenden sowie die Rega.