Flammen zerstören Mehrfamilienhaus in Schmerikon SG

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstock bereits in Vollbrand. Foto: KAPO SG

Georg Nopper Redaktor News

Ein Mehrfamilienhaus in Schmerikon SG ist in der Nacht auf Mittwoch zu einem Raub der Flammen geworden. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen schlugen Anwohnende am Dienstag kurz vor 23.40 Uhr Alarm. «Die ersten Einsatzkräfte trafen den Dachstock des Mehrfamilienhauses in Vollbrand an», heisst es weiter.

Sechs Bewohnende aus vier Wohnungen konnten laut Polizei rechtzeitig evakuiert werden. «Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst begutachtet und als unverletzt eingestuft.»

Feuerwehr musste Teile des Dachs abbrechen

Mehrere regionale Feuerwehren mit insgesamt rund 75 Einsatzkräften bekämpften den Brand. Sie mussten Teile des Dachs abbrechen, um den Brand vollständig löschen zu können.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken, wie die Kantonspolizei weiter mitteilt. Die Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner konnten selbständig Ersatzunterkünfte organisieren.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.