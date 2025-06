Am Freitagvormittag ereignete sich in Uznach SG ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Eine Jugendliche wurde von der Rega ins Spital geflogen.

Unfall in Uznach SG

1/2 Die Motorradfahrerin hat sich schwer verletzt. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Eine Motorradfahrerin (16) fuhr auf der St. Gallerstrasse von Uznach SG Richtung Bollingen. Vor ihr fuhr ein Mann (38) mit seinem Auto in die gleiche Richtung. Kurz nach der Verzweigung Zürcherstrasse / Uznabergstrasse beabsichtigte er, mit seinem Auto nach rechts in eine Tankstelle einzubiegen. Verkehrsbedingt hielt er sein Auto bis zum Stillstand an.

In der Folge streifte die Jugendliche mit ihrem Motorrad die rechte Seite des Autos und kam anschliessend zu Fall. Sie wurde durch den Unfall schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie von der Rega ins Spital geflogen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im Wert von 6'000 Franken.