Am frühen Freitagmorgen kam ein 63-jähriger Autofahrer von der Strasse ab und prallte in einen Strommast. Der Fahrer wurde leicht verletzt, seine 67-jährige Beifahrerin jedoch eher schwer.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Um 0.30 Uhr erhielt die Einsatz- und Notrufzentrale St. Gallen die Meldung von einem Verkehrsunfall in Höhe Aachmüli, heisst es in einer Medienmitteilung am Freitagvormittag. Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr mit seiner 67-jährigen Beifahrerin auf der Aachmüli von Mogelsberg Richtung Nassen. Auf Höhe des Weilers Aachmüli geriet das Auto nach links, kam von der Strasse ab und prallte in der Wiese frontal in einen Strommast.

Die 67-Jährige wurde eher schwer, der 63-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte beide Personen vor Ort. Anschliessend flog die Rega die Frau ins Spital. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 50'000 Franken.