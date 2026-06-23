Am Montagnachmittag kontrollierte die Kantonspolizei in St. Gallen einen 42-jährigen Mann. Dieser widersetzte sich jedoch, flüchtete und verletzte zwei Polizisten. Später konnte der Spanier festgenommen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 42-jähriger Spanier flüchtet nach Polizeikontrolle in St. Gallen

Polizisten verletzt, Festnahme erfolgte in öffentlichem Bus beim Bohl

Blut- und Urinprobe angeordnet, Anzeige wegen Gewalt gegen Beamte

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Weil er wegen aggressivem Verhalten gegenüber einer Drittperson aufgefallen war, kontrollierte eine zivile Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen beim Kantonsschulpark am Montagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr einen 42-jährigen Spanier. Doch dieser verhielt sich gegenüber den Beamten bedrohlich und widersetzte sich, heisst es in einer Medienmitteilung am Dienstag. Anschliessend flüchtete der Mann, woraufhin die Polizistin und der Polizist zu Fuss die Verfolgung aufnahmen.

Als der Mann eingeholt wurde, verletzte er die Polizistin und den Polizisten und flüchtete weiter. Gemeinsam mit Einsatzkräften der Stadtpolizei St. Gallen konnte der 42-jährige Spanier schliesslich in einem öffentlichen Bus beim Bohl festgenommen werden.

Der Polizist wurde unbestimmt am Knie verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizistin wurde leicht im Gesicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte eine Blut- und Urinprobe beim 42-jährigen Spanier. Dieser gelangt nun wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zur Anzeige.