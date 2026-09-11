Am Freitagmorgen hat sich ein 51-jähriger Autofahrer einer polizeilichen Kontrolle entzogen. Im Verlauf der anschliessenden Nachfahrt wurde der Sichtkontakt zum Auto verloren. Kurze Zeit später verunfallte er Walenstadt. Er wurde erheblich verletzt.

Kurz nach 8.45 Uhr beabsichtigte ein Polizist in einem Patrouillenfahrzeug, im Bereich Vorderdorfstrasse / Staatsstrasse einen Autofahrer zu kontrollieren. Der Autofahrer missachtete die polizeilichen Halteaufforderungen jedoch und fuhr mit massiv erhöhter Geschwindigkeit auf der Staatsstrasse in Richtung Walenstadt. Der Polizist nahm daraufhin die Nachfahrt auf, verlor auf Höhe des Anschlusswerks Walenstadt aber den Sichtkontakt zum Auto.

Kurze Zeit später erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung von einem Selbstunfall bei der Sarganserstrasse, Höhe Tremlastrasse. Die wegen der Nachfahrt zusätzlich aufgebotenen Patrouillen stellten fest, dass es sich beim verunfallten Auto um das zuvor geflüchtete Auto handelte. Beim Fahrer handelte es sich um einen 51-jährigen Mann.

Polizei sucht Zeugen

Gemäss jetzigen Erkenntnissen fuhr dieser auf der Sarganserstrasse Richtung Walenstadt. Auf Höhe Tremlastrasse geriet sein Auto von der Fahrbahn. Es fuhr über das angrenzende Wiesland eine rund vier Meter hohe Böschung hinauf und überschlug sich. Anschliessend kam das Auto hinter der Böschung im Garten eines Einfamilienhauses auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Der 51-Jährige wurde beim Unfall erheblich verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte ihn anschliessend ins Spital. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen stufte den Mann als fahrunfähig ein. Die Entnahme einer Blut- und Urinprobe wurde angeordnet. Bei den weiteren Abklärungen stellte sich heraus, dass der 51-Jährige ohne gültigen Führerausweis unterwegs war. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Personen, die Angaben zur Fahrweise des 51-Jährigen machen können und/oder durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Mels unter 058 229 78 00 zu melden.