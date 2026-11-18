Auf der Staatsstrasse bei Niederbüren SG ist am Dienstag ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Die Lenkerin (43) wurde leicht verletzt, ein 13-jähriges Mädchen musste ebenfalls zur Kontrolle.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Während der Bund am Dienstag vor Sturm im Flachland und im Jura warnte, ereignete sich in Folge der starken Windböen in Niederbüren SG ein Verkehrsunfall. Auf der Staatsstrasse im Bereich Bischofszellerwald stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto. Kurz vor 14.45 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung.

Eine 43-jährige Frau war mit ihrem Auto von Bischofszell in Richtung Sorntal unterwegs. Im Wagen sass zudem ein 13-jähriges Mädchen. Kurz bevor die Strasse den Waldabschnitt verliess, stürzte ein Baum, der nahe der Fahrbahn stand, auf die Strasse.

Lenkerin leicht verletzt

Das Auto der 43-Jährigen wurde vom Baum getroffen und kam auf der Strasse zum Stillstand. Die Lenkerin wurde leicht verletzt. Sie und das 13-jährige Mädchen konnten das Auto noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mithilfe von Drittpersonen verlassen. Beide begaben sich anschliessend in ärztliche Kontrolle.

Zwei Förster, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe befanden, begannen sofort mit den Räumungsarbeiten. Laut Kantonspolizei St. Gallen dürfte der Baum nach aktuellen Erkenntnissen den damals herrschenden Windböen nicht standgehalten haben.

Während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden.