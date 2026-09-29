Autodiebe klauen Audi A7 aus Garage in Ermenswil SG

In der Nacht auf Dienstag ist in eine Autogarage in Ermenswil eingebrochen worden. Die Täter konnten dort einen Autoschlüssel entwenden und ein Auto stehlen. Den Audi liessen sie kurze Zeit später stehen und ergriffen die Flucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einbruch in Autogarage in St. Gallen, Täter flüchten mit Audi A7

Gestohlenes Auto beschädigt aufgefunden, Täter durchsuchten Bürocontainer und stahlen Autoschlüssel

Sachschaden über 10'000 Franken, Fahndung bisher ohne Erfolg

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Um 0.15 Uhr meldete ein Garagist der Kantonspolizei St. Gallen, dass er einen Einbruch in seine Autogarage festgestellt habe. Mindestens zwei Täter seien soeben mit dem gestohlenen Audi A7 in Richtung Eschenbach SG geflüchtet. Umgehend rückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei St. Gallen, unterstützt von den benachbarten Kantonspolizeien Schwyz und Zürich, aus. Das gestohlene Auto konnte kurze Zeit später beschädigt auf einem Vorplatz im Gebiet Egg sichergestellt werden. Die unbekannten Täter waren bereits geflüchtet.

Es stellte sich heraus, dass die Täter durch ein Fenster in einen Bürocontainer eingebrochen waren. Dort brachen sie Mobiliar auf und stahlen einen Fahrzeugschlüssel. Anschliessend begaben sie sich mit diesem zum Audi A7, der im Freien parkiert war, und stahlen ihn. Nach kurzer Flucht bogen sie auf Höhe Egg in einen Waldweg ein. Wenig später liessen sie das gestohlene Auto stehen und flohen in unbekannte Richtung. Die anschliessende Fahndung blieb erfolglos. Die Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Tatort und am gestohlenen Auto entstand ein Schaden von über 10'000 Franken.