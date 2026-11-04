Auto landet nach Crash in Rorschach SG auf Bahngleis

Unfall am frühen Mittwochabend in Rorschach SG: Zwei Autos kollidierten auf der Hauptstrasse. Eines wurde über Wiesenland und Hecken geschleudert und blieb auf einem Bahngleis stehen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am frühen Mittwochabend ist es auf der Hauptstrasse in Rorschach SG zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Kurz nach 17.45 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung, dass eines der beteiligten Fahrzeuge auf einem Bahngleis zum Stillstand gekommen sei, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Ein 35-jähriger Mann war mit seinem Auto auf der Hauptstrasse von Rorschach in Richtung Thal unterwegs. Gleichzeitig wollte eine 56-jährige Frau mit ihrem Auto aus einer an die Hauptstrasse angrenzenden Parkgarage fahren. In ihrem Wagen sass zudem ein 65-jähriger Mitfahrer.

Sachschaden von mehreren zehntausend Franken

Auf der Hauptstrasse kam es zur Kollision. Das Auto des 35-Jährigen prallte laut Polizei gegen die linke Seite des Autos der 56-Jährigen. Danach wurde ihr Auto leicht abgewiesen, fuhr über eine Hecke auf angrenzendes Wiesland, durchbrach eine weitere Hecke und kam auf dem dahinterliegenden Bahngleis zum Stillstand.

Die 56-jährige Autofahrerin, ihr 65-jähriger Mitfahrer und der 35-jährige Autofahrer blieben unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau. An den beiden Autos entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.