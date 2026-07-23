Ein Mann hat im Bahnhof St. Gallen völlig die Fassung verloren. Er riss einer Frau die Kleider vom Leib, griff die Polizei an und wollte einem Beamten die Waffe entreissen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 28-Jähriger rastet im Bahnhof St. Gallen aus, greift Polizei an

Versuchte, Polizisten Taser zu entreissen, musste mit Taser gestoppt werden

Zwei Polizisten leicht verletzt, Täter in Spital eingewiesen

Johannes Hillig Redaktor News

Am Mittwoch um 13.15 Uhr eskalierte die Situation im Hauptbahnhof St. Gallen komplett. Ein 28-jähriger Mann riss einer Frau in einem Zug die Kleider vom Leib. Noch bevor die alarmierte Stadtpolizei eintraf, ergriff das Opfer jedoch die Flucht.

Als die Einsatzkräfte auf den Täter trafen, ignorierte dieser sämtliche Anweisungen. Bei der Kontrolle rastete der Slowake völlig aus, leistete erheblichen Widerstand und griff die Beamten an. Dabei versuchte er sogar, einem Polizisten den Taser aus dem Holster zu reissen. Die Einsatzkräfte konnten das verhindern und mussten schliesslich selbst zum Taser greifen, um den hochaggressiven Mann zu stoppen.

Falsche Namen im Spital

Die Rettung brachte den leicht verletzten Mann zur Kontrolle ins Spital. Dort machte er kaum Angaben, nannte mehrfach falsche Namen und versuchte immer wieder zu fliehen. Die Polizei konnte ihn jedoch zurückhalten. Schliesslich wies ein Arzt den 28-Jährigen in eine Klinik ein.

Zwei Polizisten verletzten sich beim Einsatz leicht und klagten über Schürfwunden sowie Hüftschmerzen. Der in der Schweiz wohnhafte Slowake kassiert nun eine Anzeige wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte.