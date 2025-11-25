In Degersheim SG eskalierte am Montag eine Polizeikontrolle. Ein Mann griff einen Polizisten mit einem Baseballschläger an. Der Angreifer wurde festgenommen.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat einen Mann festgenommen, der bei einer Kontrolle mit einem Baseballschläger auf eine Einsatzkraft losging. (Symbolbild) Foto: Keystone

Darum gehts Mann bedroht Amtsperson und greift Polizisten mit Baseballschläger an

Angreifer widersetzte sich Amtshandlungen und wurde festgenommen

Ein Polizist wurde leicht verletzt, 36-jähriger Täter in fachärztliche Behandlung eingewiesen

Marian Nadler Redaktor News

Was war da denn in Degersheim SG los? Am Montag, kurz nach 8.15 Uhr, meldete eine Amtsperson der Notruf- und Einsatzleitzentrale des Kantons St. Gallen, sie fühle sich von einem Mann (36) bedroht.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei rückten aus und führten am Wohnort des Mannes eine Kontrolle durch. Das gefiel dem Kontrollierten offenbar nicht. Er ging mit einem Baseballschläger auf einen Polizisten los. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Anzeige für Baseballschläger-Angreifer

«Es konnte zwar verhindert werden, dass der Mann damit zuschlagen konnte, jedoch widersetzte er sich weiterhin den Amtshandlungen», schreibt die Polizei dazu. Bei der anschliessenden Festnahme wurde ein Polizist leicht verletzt.

Aufgrund von psychischen Auffälligkeiten beim Angreifer wurde ein Amtsarzt angefordert. Dieser verfügte die Einweisung in fachärztliche Behandlung. Der Mann wird zudem bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.