Am Sonntag ist es im Klettergebiet Galerie zu einem Kletterunfall gekommen. Ein 30-jähriger Mann stürzte rund 20 Meter in die Tiefe. Er wurde dabei schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Das Bild zeigt einen Polizisten der Alpinrettung. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Mann fiel 20 Meter tief und schlug am Rande eines Steinschlagnetzes auf

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 30-jähriger Mann war am Sonntag mit einer 29-jährigen Frau im Klettergebiet Galerie am Klettern. Der 30-Jährige kletterte, gesichert durch die Begleiterin, eine Route in die Höhe von rund 30 Metern.

Nach dem Wendepunkt stürzte er rund 20 Meter in die Tiefe. Er schlug am Rande eines Steinschlagnetzes auf, wo er liegenblieb. Durch den Sturz wurde der 30-Jährige eher schwer verletzt. Die Rega brachte ihn anschliessend ins Spital.

Im Einsatz standen die Kantonspolizei St. Gallen und die Rega. Die Unfallursache durch die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt.