Diebe verstecken Goldvreneli und Schmuck in Brot

Darum gehts
- Zwei Rumänen mit Schmuck und Goldvreneli an Grenze gestoppt
- Schmuckstücke waren teils in einem Brotlaib versteckt
- Einbruchdiebstahl in Zürich am 19. November 2025 entdeckt
Kurioser Fund in St. Margrethen SG: Am 19. November 2025 hielten Mitarbeitende des BAZG am dortigen Grenzübergang ein ausreisendes Fahrzeug mit französischem Kontrollschild an. Der Fahrer und der Beifahrer, beide rumänischer Staatsangehörigkeit, wurden einer Zollkontrolle unterzogen.
Dabei fanden die Einsatzkräfte im Motorraum und im Innenraum des Fahrzeugs verschiedene Schmuckstücke, Uhren sowie ein Goldvreneli. Ein Teil des Schmucks war in einem Brotlaib versteckt.
Nach ersten Abklärungen ergab sich ein Zusammenhang mit einem Einbruchdiebstahl im Kanton Zürich. Das BAZG übergab die beiden Personen sowie das mutmassliche Deliktsgut der Kantonspolizei St. Gallen, welche den Fall für die weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich weiterleitete.