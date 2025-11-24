Diebe verstecken Goldvreneli und Schmuck in Brot

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben am Grenzübergang St. Margrethen SG ein Fahrzeug kontrolliert und dabei mutmasslich gestohlenes Diebesgut entdeckt – teilweise in einem Brotlaib versteckt.

1/4 Diese Situation fanden die Zöllner vor. Foto: BAZG

Darum gehts Zwei Rumänen mit Schmuck und Goldvreneli an Grenze gestoppt

Schmuckstücke waren teils in einem Brotlaib versteckt

Janine Enderli Redaktorin News

Kurioser Fund in St. Margrethen SG: Am 19. November 2025 hielten Mitarbeitende des BAZG am dortigen Grenzübergang ein ausreisendes Fahrzeug mit französischem Kontrollschild an. Der Fahrer und der Beifahrer, beide rumänischer Staatsangehörigkeit, wurden einer Zollkontrolle unterzogen.

Dabei fanden die Einsatzkräfte im Motorraum und im Innenraum des Fahrzeugs verschiedene Schmuckstücke, Uhren sowie ein Goldvreneli. Ein Teil des Schmucks war in einem Brotlaib versteckt.

Nach ersten Abklärungen ergab sich ein Zusammenhang mit einem Einbruchdiebstahl im Kanton Zürich. Das BAZG übergab die beiden Personen sowie das mutmassliche Deliktsgut der Kantonspolizei St. Gallen, welche den Fall für die weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich weiterleitete.