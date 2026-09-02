Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch ins Oberschulhaus Sargans SG ein. Sie durchsuchten Schulzimmer und stahlen vermutlich Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist eine unbekannte Täterschaft in das Oberschulhaus in Sargans SG eingebrochen.

Im Gebäude brach sie mehrere Türen zu Schulzimmern auf. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte Bargeld gestohlen worden sein. Am Mittwochmorgen stellte eine Lehrperson den Einbruch fest und meldete diesen der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen. Durch den Einbruch entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Ob weiteres Deliktsgut entwendet wurde, wird abgeklärt. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen führt die Kantonspolizei St.Gallen die weiteren Ermittlungen.