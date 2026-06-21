Sommerhitze legt A13 bei Buchs lahm: Am Samstagabend brach die Fahrbahn auf. Erst am Montagmorgen soll die wichtige Verkehrsachse wieder komplett freigegeben werden. Der Verkehr staute sich am Sonntag kilometerweit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auf A13 bei Buchs brach Samstag Fahrbahn wegen Hitze auf

35 Quadratmeter Belag ersetzt, 7 Tonnen Asphalt verwendet

Freigabe Normalspur Montag

Johannes Hillig Redaktor News

Am Samstagabend brach auf der A13 bei Buchs in Richtung St. Gallen mitten auf der Strecke die Fahrbahn auf. Wegen der extremen Sommerglut dehnten sich die Betonplatten unter dem Asphalt massiv aus und sprengten den Belag. Die wichtige Verkehrsachse musste am Sonntag für Stunden komplett gesperrt werden, wie BRK News berichtet.

Eine aufmerksame Autofahrerin bemerkte den Schaden kurz nach 17.30 Uhr und wählte sofort den Notruf. Dank der schnellen Meldung konnten die Behörden rasch reagieren und die Gefahrenstelle absichern.

Das kantonale Tiefbauamt rückte sofort zum Krisen-Check an. Nach einer Begutachtung sperrten die Verantwortlichen die Normalspur über Nacht ab. Der Verkehr rollte zunächst nur über die Überholspur an der Bruchstelle vorbei.

Umleitung führte zu Behinderungen und Rückstaus

Die grossen Instandsetzungsarbeiten begannen am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr. Während der Arbeiten musste die A13 im betroffenen Abschnitt für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Die Polizei leitete den Verkehr beim Anschluss Buchs aus und führte die Fahrzeuge über eine parallele Verbindungsstrasse an der Baustelle vorbei. Weiter nördlich ging es zurück auf die Autobahn. Die Umleitung führte zeitweise zu Behinderungen und Rückstaus.

Die Bauarbeiter fackelten nicht lange: Mit einer schweren Fräse kratzten sie den deformierten Belag auf einer Fläche von 35 Quadratmetern heraus. Die Crew ersetzte das Loch mit rund sieben Tonnen frischem Asphalt. Am Sonntagnachmittag massen die Experten am Rheintaler Bauabschnitt extreme Temperaturen von rund 35 Grad.

Normalspur bleibt vorerst gesperrt

Es ist nicht das erste Mal, dass die Hitze der Autobahn zusetzt. Bereits im vergangenen Monat kam es auf der A13 zu einem ganz ähnlichen Vorfall, bei dem sich die Fahrbahn aufwölbte.

Da der neu eingebaute Belag nach dem Turboeinsatz erst komplett auskühlen muss, bleibt die Normalspur vorerst gesperrt. Die endgültige Freigabe der Fahrbahn ist für Montagmorgen um 5 Uhr vorgesehen. Bis dahin wird der Verkehr weiterhin einspurig über die Überholspur geführt.