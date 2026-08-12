Am Dienstagabend ist in Bazenheid SG ein Stück Wiese in Brand geraten. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Als mögliche Brandursache steht entsorgter Abfall samt einem Zigarettenstummel im Vordergrund.

Janine Enderli Redaktorin News

Einsatz für die Feuerwehr in Bazenheid SG: Kurz nach 19.45 Uhr am Dienstag erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung, dass zwischen der Eichbüelstrasse und der Spelterinistrasse Wiesland in Brand geraten sei.

Armeeangehörige, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Umgebung aufhielten, wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam und begaben sich zur Brandstelle. Ihnen und der örtlichen Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen könnte der Brand von Abfall ausgegangen sein, welcher samt einem Zigarettenstummel inmitten der Wiese entsorgt worden war.

Im Einsatz standen die zuständige Feuerwehr mit rund 20 Angehörigen sowie die Kantonspolizei St. Gallen.