Kurz nach 17 Uhr fuhr am Donnerstag ein 19-Jähriger mit einem Traktor und einem Güllefassanhänger im Schlepptau in Altstätten in einen Kreisel. Dabei kippte der Anhänger, wurde beschädigt und Tausende Liter Gülle ergossen sich über die Strasse.

Angela Rosser Journalistin News

Wenn Felder mit Gülle besprüht werden, rümpfen viele schon die Nase. Man möge sich vorstellen, wie intensiv es wohl riechen würde, wenn ein solcher Anhänger mit Tausenden von Litern an Gülle ausläuft.

Genau das geschah am Donnerstagabend kurz nach 17 Uhr in Altstätten im Kanton St. Gallen. Das Malheur passierte einem 19-jährigen jungen Mann. Er fuhr mit einem Traktor auf der Strasse Südring, von Altstätten herkommend Richtung Oberriet, in den Kreisel.

Gülleanhänger kippt im Kreisel

An den Traktor angehängt hatte er einen gefüllten Güllenfassanhänger. Dieser kippte im Kreisel. Dadurch entstand ein Leck und es dürften rund 8000 Liter Gülle ausgelaufen sein, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.

«Die örtliche Feuerwehr konnte die ausgelaufene Gülle grösstenteils zurückhalten und absaugen», schreibt die Polizei. Eine geringe Menge soll trotzdem in den Fluss Rietaach gelangt sein. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Gülle abgepumpt und Strasse gereinigt

Die geflutete Strasse musste von Profis gereinigt und die Gülle abgepumpt werden. Weiter wurde auch die Meteorwasserleitung gespült. Am demolierten Anhänger entstand ein Sachschaden von rund 70'000 Franken.