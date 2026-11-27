In Altstätten SG ist eine 89-jährige Frau auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst worden. Sie wurde erheblich verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitagmorgen, kurz nach 10 Uhr, ist es auf der Gerbergasse in Altstätten SG zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fussgängerin gekommen. Das teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Ein 70-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto vom Kreisel her in Richtung Verzweigung Stossstrasse. Gleichzeitig wollte eine 89-jährige Frau den Fussgängerstreifen vor der Verzweigung Stossstrasse überqueren.

89-Jährige erheblich verletzt

Auf dem Fussgängerstreifen kam es zur Kollision zwischen dem Auto und der Fussgängerin. Die 89-Jährige wurde erheblich verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort und brachte sie anschliessend ins Spital.

Die Kantonspolizei St. Gallen weist darauf hin, dass das Unfallrisiko besonders bei kürzeren Tagen steigt. Im November verunglücken laut Polizei 60 Prozent mehr Fussgängerinnen und Fussgänger schwer als im Mai. Autofahrende sollen sich Fussgängerstreifen mit angepasster Geschwindigkeit nähern. Fussgängerinnen und Fussgänger sollen die Strasse erst überqueren, wenn sie sicher sind, gesehen worden zu sein.