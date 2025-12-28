DE
36 Alterswohnungen evakuiert
Grosseinsatz wegen Feuer in Wohnblock in Gossau SG

In einem Wohnblock mit 36 Alterswohnungen brach in der Nacht auf Sonntag ein Feuer aus. Die Wohnungen wurden evakuiert.
Publiziert: 01:53 Uhr
Aktualisiert: vor 53 Minuten
Dieses Leserbild soll Einsatzfahrzeuge beim betroffenen Gebäude zeigen.
Foto: Leserreporter
Gabriel KnupferRedaktor News

Grosseinsatz in Gossau SG: In der Nacht auf Sonntag brach im Wohnblock an der Witenwisstrasse 4 ein Feuer aus. Im Hochhaus befinden sich 36 Alterswohnungen. Der gesamte Block wurde laut einem Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen evakuiert.

Ein Leserreporter schrieb Blick, dass das Feuer von einem Küchenbrand ausging. Wo genau der Brand ausgebrochen war, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Zu Schäden und möglichen Verletzten gibt es ebenfalls noch keine Angaben. Die Polizei stellte zeitnah eine Medienmitteilung in Aussicht.

+++ Mehr folgt +++

