Am Mittwochmorgen ist ein 59-jähriger Arbeiter in Trübbach SG von einem Gesteinsbrocken getroffen worden. Er wurde eher schwer verletzt und von der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 9 Uhr wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen am Mittwoch ein Arbeitsunfall gemeldet. Mehrere Personen waren mit Reinigungsarbeiten an einer Felswand bei Trübbach SG beschäftigt, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste sich ein grösserer Felsbrocken. Dieser stürzte nach unten, schlug mehrfach auf Felsstrukturen und auf dem Tunneldach des Stolleneinganges auf und zersprang auf dem Vorplatz in mehrere Fragmente.

Dabei wurde ein 59-jähriger Arbeiter von einem Steinfragment am Körper getroffen und durch die Wucht mehrere Meter nach hinten geschleudert. Der Mann blieb eher schwer verletzt liegen und wurde durch die Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, der Rettungsdienst sowie die Alpine Air Ambulance. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat die Kantonspolizei St.Gallen mit der Klärung des Hergangs beauftragt.