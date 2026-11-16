20-Jähriger nach Raubserie in Buchs SG festgenommen

Die Kantonspolizei St. Gallen hat in Buchs SG einen 20-jährigen Schweizer festgenommen. Er soll einen Tankstellenshop beim Haag-Center überfallen und weitere Delikte begangen haben – darunter Unfallfluchten mit einem entwendeten Auto.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am 22. August 2026 überfiel ein zunächst unbekannter, maskierter Mann einen Tankstellenshop beim Haag-Center. Die Kantonspolizei St. Gallen veröffentlichte daraufhin einen Zeugenaufruf. Laut Polizei führten gute Hinweise aus der Bevölkerung zu einem dringenden Tatverdacht gegen einen 20-jährigen Schweizer aus der Region.

Am Dienstag, 25. August 2026, traf eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen den Mann bei einer Personenkontrolle am Bahnhofplatz in Buchs SG an. Danach wurde der 20-Jährige festgenommen, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Zwei Verkehrsunfälle verursacht

In den Ermittlungen gab der Mann laut Polizei zu, den Raubüberfall beim Haag-Center verübt zu haben. Zudem zeigte er sich für weitere Delikte geständig.

Unter anderem soll der 20-Jährige am 22. August 2026 in Grabs und Gams zwei Verkehrsunfälle verursacht haben. In Grabs fuhr er kurz nach 5 Uhr auf der Staatsstrasse mit einem Auto in einen Telefonkasten und entfernte sich von der Unfallstelle. Kurze Zeit später prallte er auf der Grabserstrasse in Gams in einen Zaun, beschädigte diesen und fuhr ebenfalls weiter. Der Sachschaden beträgt rund 7000 Franken. In beiden Fällen stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann das Auto zum Gebrauch entwendet hatte.