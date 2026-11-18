Ein 17-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in St. Gallenkappel SG vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Kurz darauf prallte er frontal in die Mauer eines Mehrfamilienhauses und wurde erheblich verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Dienstagabend führte die Kantonspolizei St. Gallen auf der Rickenstrasse im Raum Gebertingen eine Verkehrskontrolle durch. Gegen 23 Uhr fuhr ein Auto auf der Rickenstrasse von St. Gallenkappel in Richtung Gebertingen.

Kurz vor dem Kontrollort hielt der Fahrer an, wendete und flüchtete in Richtung St. Gallenkappel, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Zwei Patrouillen nahmen sofort die Nachfahrt auf. Sie verloren das Auto jedoch aus den Augen.

Jugendlicher erheblich verletzt

Beim Ortseingang St. Gallenkappel, auf Höhe der Verzweigung Rickenstrasse/Rüeterswilerstrasse, trafen die Patrouillen den Wagen wieder an. Das Auto war frontal in die Mauer eines Mehrfamilienhauses geprallt und stand beschädigt auf der Rüeterswilerstrasse.

Im Auto sass ein 17-Jähriger. Er wurde beim Selbstunfall erheblich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Zudem musste der Jugendliche eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Am Auto und an der Infrastruktur entstand ein Sachschaden von über 20'000 Franken.