Vier US-Militärhelikopter fliegen über die Schweiz

Rätselraten am Mittwochabend: Vier Chinook-Helikopter der US-Armee überqueren die Grenze bei Kreuzlingen und fliegen in Richtung Schweiz. Die Sichtung sorgt für Aufregung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vier US-Chinook-Helikopter flogen Mittwochabend von Deutschland in die Schweiz

Die Helikopter überquerten die Grenze bei Kreuzlingen

Daten von Flightradar24 bestätigen Flugroute Richtung Zürich

Janine Enderli Redaktorin News

Die Verwunderung ist gross: Vier Chinook-Militärhelikopter der US-Armee fliegen von Friedrichshafen in Deutschland in Richtung Schweiz. Zahlreiche Leser melden sich bei Blick und fragen sich, was es damit auf sich haben könnte.

«Warum befindet sich die US-Armee in der Schweiz?», wundert sich ein Leser. «Haben die für den Schweizer Luftraum eine Genehmigung?»

Flug Richtung Südwesten

Aufnahmen zeigen, wie die Helikopter hintereinander Richtung Südwesten fliegen. Laut Daten von Flightradar24 haben die Helikopter die Grenze bei Kreuzlingen überquert und flogen anschliessend weiter Richtung Zürich. Der Zielort war zunächst unbekannt.

Auf Anfrage bestätigt Armeesprecher Stefan Hofer, dass es sich bei den vier Helikoptern um Chinooks der amerikanischen Armee handelt. Für den Flug Richtung Genf liegt eine entsprechende Bewilligung vor.

Der Chinook ist ein militärischer Transporthelikopter, der sich durch seine charakteristische Tandem-Rotoranordnung auszeichnet. Er ist weltweit der bevorzugte Schwerlasthelikopter.