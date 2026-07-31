Am Donnerstag waren mehrere Personen mit ihren Stand-up-Paddle-Boards auf dem Walensee unterwegs. Ein plötzlich aufkommender Sturm überraschte die Gruppe. Zwei werden noch vermisst.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 18.55 Uhr, wurden fünf Stand-up-Paddler auf dem Walensee von einem plötzlich aufkommenden Sturm überrascht. Die Gruppe war vom Ufer des Gäsi (Gemeinde Glarus Nord) gestartet und geriet in der Seemitte zwischen Lago Mio (Weesen) und der ehemaligen Raststätte Mühlehorn in Schwierigkeiten, schreibt die Polizei

Zwei Personen konnten selbstständig ans Ufer schwimmen, eine weitere wurde von der Seerettung gerettet. Zwei Personen werden seitdem vermisst. Eine sofortige Suchaktion mit Seerettung, Rega, Kantonspolizei St.Gallen und Glarus sowie weiteren Einsatzkräften – darunter auch Drohnen – blieb bis zum aktuellen Zeitpunkt ohne Erfolg. Die Suchmassnahmen werden fortgesetzt.

Polizei suchte Drohnen

Ein Leser, der am Donnerstag vor Ort war, sagt gegenüber Blick, dass ein SUP alleine auf dem See getrieben sei. Im Einsatz standen gemäss ihm, mit Helikopter, Drohne, Seerettung und Tauern.

Die Polizei und die Seerettung erinnern angesichts des Vorfalls an wichtige Sicherheitstipps für SUP-Fahrer: Wetter- und Windverhältnisse vor jeder Ausfahrt prüfen, bei aufziehendem Unwetter oder starkem Wind das Gewässer rechtzeitig verlassen, eine Rettungsweste oder Schwimmhilfe mit mindestens 50 N Auftrieb tragen.

Ausserdem sollten die SUP-Boards gut sichtbar mit Kontaktdaten beschriftet und auf Seen eine geeignete Leash (Verbindungsleine) gesetzt werden. Ausserdem sollten die eigenen Fähigkeiten und die Bedingungen realistisch eingeschätzt werden.

+++Update folgt+++