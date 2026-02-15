DE
Zu stark beschleunigt
Frau (29) schrottet Corvette bei Verkehrsunfall auf A3

Weil eine 29-Jährige ihre Corvette zu stark beschleunigte, brach das Heck des Autos aus. Die Fahrerin wurde laut der Polizei nur leicht verletzt, der Sachschaden ist jedoch erheblich.
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
An der Corvette entstand ein erheblicher Sachschaden.
Foto: Kantonspolizei Glarus

Darum gehts

  • 29-Jährige verlor Kontrolle bei Benken, Unfall auf Autobahn A3
  • Fahrzeug prallte gegen Mittelleitplanke, Frau leicht verletzt
  • Unfall um 17.25 Uhr, erheblicher Sachschaden am Auto
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Am Samstagabend, kurz vor halb sechs Uhr, beabsichtigte eine 29-jährige Fahrzeuglenkerin bei Benken SG auf die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Chur einzufahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen beschleunigte sie ihre Corvette jedoch zu stark, worauf das Heck ausbrach.

In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit der Mittelleitplanke und wurde anschliessend auf die Normalspur zurückgeschleudert. Die 29-Jährige zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

