Darum gehts
- Jugendlicher (17) flüchtet am 30. Januar in Näfels GL vor Polizei
- Er hatte keinen Führerausweis und fuhr ein gestohlenes Auto
- Die Kantonspolizei ordnete Blut- und Urinprobe an
Marian NadlerRedaktor News
Es gibt schlauere Ideen, die man als junger Mensch haben kann: Am Freitag wollte eine Patrouille der Kantonspolizei Glarus in Näfels ein Auto einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der zu kontrollierende Autofahrer fuhr jedoch davon.
Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug jedoch gestoppt werden und der junge Mann an Bord wurde kontrolliert. Es kam heraus, dass der Jugendliche (17) am Steuer keinen gültigen Führerausweis hatte und den Wagen, den er fuhr, an seinem Arbeitsplatz geklaut hatte.
Die Kantonspolizei Glarus ordnete eine Blut- und Urinprobe an. «Der Jugendliche wird sich vor der Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus verantworten müssen», heisst es in einer Medienmitteilung.