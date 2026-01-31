Am Freitag flüchtete ein Jugendlicher in Näfels GL vor der Kantonspolizei Glarus. Der Grund: Er hatte keinen Führerausweis und fuhr ein gestohlenes Auto. Jetzt drohen ihm rechtliche Konsequenzen.

Darum gehts Jugendlicher (17) flüchtet am 30. Januar in Näfels GL vor Polizei

Er hatte keinen Führerausweis und fuhr ein gestohlenes Auto

Marian Nadler Redaktor News

Es gibt schlauere Ideen, die man als junger Mensch haben kann: Am Freitag wollte eine Patrouille der Kantonspolizei Glarus in Näfels ein Auto einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der zu kontrollierende Autofahrer fuhr jedoch davon.

Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug jedoch gestoppt werden und der junge Mann an Bord wurde kontrolliert. Es kam heraus, dass der Jugendliche (17) am Steuer keinen gültigen Führerausweis hatte und den Wagen, den er fuhr, an seinem Arbeitsplatz geklaut hatte.

Die Kantonspolizei Glarus ordnete eine Blut- und Urinprobe an. «Der Jugendliche wird sich vor der Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus verantworten müssen», heisst es in einer Medienmitteilung.