In Glarus kam es zu einem Unfall zwischen einem E-Bike und einem Auto. Der E-Bike-Fahrer wurde verletzt, während der Autofahrer flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Kantonspolizei Glarus sucht Personen, die Zeuge des Unfalls wurden. Foto: Kantonspolizei Glarus

Darum gehts E-Bike-Fahrer bei Unfall in Glarus verletzt, Autofahrer flüchtet

Kollision an Einmündung Landstrasse und Riedernstrasse in Glarus

Mann (58) auf E-Bike wurde am Freitag um 22 Uhr von Auto erfasst

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, um 22 Uhr, hat sich an der Einmündung der Landstrasse in die Riedernstrasse in Glarus ein Verkehrsunfall ereignet. Das schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung.

Ein Mann (58) fuhr auf seinem E-Bike auf der Landstrasse in Glarus in Richtung Netstal. Auf Höhe der Einmündung Riedernstrasse beabsichtigte er, in Richtung Riedern abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine unbekannte Person mit einem Auto auf der Landstrasse in Richtung Netstal. Noch auf der Landstrasse kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Warum? Das ist noch unklar.

Polizei sucht Zeugen

Das E-Bike wurde vom Auto erfasst und der Fahrer zu Boden geschleudert. Das Unfallopfer wurde verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Ohne sich um den Verletzten und den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die Person am Steuer des Autos in Richtung Glarus Nord. Personen, die Hinweise zum Unfall oder zur unbekannten Täterschaft geben können,

werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Glarus unter der Telefonnummer 055 645 66 66 zu melden.