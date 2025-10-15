Am Montagabend war eine Frau auf dem Nachhauseweg in Näfels. Ein unbekannter Mann bot ihr erst seine Hilfe an und vergewaltigte sie im Anschluss auf einer Wiese. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einer Wiese neben dem Damm soll der Täter die Frau vergewaltigt haben. Foto: Kantonspolizei Glarus

Die Kantonspolizei Glarus teilt am Mittwoch mit, dass Zeuginnen und Zeugen gesucht werden. Eine Frau hatte die Polizei darüber informiert, dass sie am Montagabend gegen 21 Uhr vergewaltigt worden sei.

Das Opfer war mit dem Zug von Glarus nach Näfels-Mollis unterwegs. Dort wurde sie von zwei Personen angesprochen, die ebenfalls am Bahnhof Näfels-Mollis ausstiegen. Einer der unbekannten Männer bot der Frau an, sie auf dem Heimweg zu begleiten. Auf der Wiese auf dem linksseitigen Linthdamm hat sie der Täter, gemäss ihren Aussagen, vergewaltigt.

Der Mann wird als zirka 160 bis 170 Zentimeter gross beschrieben. Er soll etwa 25 Jahre alt sein und dunkelbraune Haare haben.

Der Vorfall wird durch die Kantonspolizei Glarus untersucht, heisst es in der Mitteilung. Personen, die Hinweise zum Vorfall oder zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 055 645 66 66 in Verbindung zu setzen.